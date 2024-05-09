Шойгу приказал дать салюты в городах-героях России

Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Согласно приказу, артиллерийские салюты прогремят в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Традиционно 9 мая их запускают в 22.00 по местному времени.

Фейерверки окрасят вечернее небо, из артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Красочное зрелище будет длиться около 10 минут. Местные жители смогут полюбоваться из разных точек своего города.

Также Шойгу приказал произвести салюты в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Шойгу поздравил ветеранов с праздником. В поздравлении говорится, что сегодня российские военнослужащие продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, с честью выполняя свой воинский долг. Он добавил, что в зоне проведения спецоперации бойцы ВС РФ сражаются с последователями нацизма и обеспечивают безопасность России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.