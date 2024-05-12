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Артисты ЦАТРА спели песни военных лет на концерте в честь Дня Победы

Военно-патриотические песни исполнили артисты ЦАТРА и ансамбль песни и пляски имени Александрова.
2024-05-12 06:03:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Международной выставке-форуме «Россия» состоялся праздничный концерт, посвященный 79-летию победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и артисты Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА).

На сцене конгресс-зала выступили лауреаты премии Минобороны России: эстрадная группа «Александров-ПАРК», солистка Татьяна Захарова и танцоры ансамбля. Они исполнили известные военно-патриотические песни, такие как «Смуглянка», «Песенка фронтового шофера», «Любимый город», «Алеша», «Три танкиста» и другие. Также они станцевали «Русский танец», «Солдатскую пляску» и «Давай на флот».

Песни военных лет и известные современные композиции спели ведущие артисты Центрального академического Театра Российской Армии Александр Топчий и Людмила Татарова-Джигурда. Ведущей концерта была заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания Татьяна Королева.

Ранее артисты ЦДРА и Александр Орлов записали песню и клип ко Дню Победы. В клипе отец показывает сыну Вечный огонь, который горит как символ памяти о героях, отдавших жизнь за свободу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #9 мая #день победы #концерт #ансамбль Александрова #цатра
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