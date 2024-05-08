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Военнослужащие РВСН поздравили ветеранов в трех регионах РФ

География поздравлений обширна - тут и Алтай, и Оренбургская область, и город-герой Волгоград.
2024-05-08 12:49:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие РВСН поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в трех регионах нашей страны - на Алтае, в Волгограде и в Оренбургской области. Об этом сообщает Минобороны России.

На Алтае военнослужащие Барнаульского ракетного соединения устроили для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда мини-парад под аккомпанемент военного оркестра. Кроме военнослужащих, в нем приняли участие и юнармейцы, а также представители общественных организаций. 

В Оренбургской области ветерана Великой Отечественной Тимофея Ивановича Кудрявцева и его супругу Нину Андреевну поздравили военнослужащие Оренбургского ракетного объединения. Военнослужащие прошли торжественным маршем и исполнили песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

В МО РФ добавили, что Тимофей Иванович и Нина Андреевна Кудрявцевы неразлучны уже 71 год, что, несомненно, подает пример здоровых семейных отношений. Ранее супружескую пару наградили медалью «За любовь и верность».

А ракетчики полигона Капустин Яр в Астраханской области поздравили участника Парада Победы 1945 года и испытателя полигона Капустин Яр Александра Колотушкина, который закончил службу в звании полковника. 

Сегодня Колотушкин живет в Волгограде. Ракетчики устроили торжественный парад прямо у его дома. 

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» поздравили мариупольских ветеранов с 9 Мая.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Волгоград #РВСН #Оренбургская область #Капустин Яр #Алтай
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