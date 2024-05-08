Бойцы группировки «Восток» поздравили мариупольских ветеранов с 9 Мая

Военнослужащие группировки войск «Восток» и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск посетили живущих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Бойцы ВС РФ зачитали поздравления с наступающим праздником 9 Мая, вручили цветы и подарки, исполнили песни военных лет. Ветеранов также посетили представители военкомата и юнармейцы.

Военнослужащие поблагодарили стариков за вклад в борьбу с фашизмом, пообещали продолжить дело предков и довести его до конца. Ветераны, многим из которых больше 100 лет, с радостью принимали поздравления и подарки от военнослужащих. Они поблагодарили бойцов ВС РФ и выразили поддержку целям и задачам спецоперации.

В настоящее время в Мариуполе проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий. В городе возводятся многоквартирные дома, растут современные жилые кварталы, ремонтируются дороги, строятся школы и больницы.

Восстановительные работы проходят не только в Мариуполе, но и на всей территории ДНР. Большое внимание уделяется ремонту мемориалов. Так, танкисты группировки «Восток» восстанавливают памятник героям Великой Отечественной войны. Мемориал был возведен в 1975 году, но за ним не осуществлялось должного ухода со стороны государства. Сейчас военные очищают от загрязнений прилегающую территорию, красят памятник, готовятся к восстановлению мемориальных досок. Ко Дню Победы планируется завершить все работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.