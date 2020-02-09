Курсанты из Африки покорили «Лыжню России - 2020»: видео

Более 30 курсантов специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса впервые приняли участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020», которая прошла на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского.

Вместе с иностранцами на лыжную трассу вышли курсанты НВВКУ, которые уже не первый раз участвуют в массовом лыжном забеге, а также военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов и родов войск Центрального военного округа, в том числе и те, которые имеют звание мастера спорта по лыжным гонкам.

Дистанция, которую необходимо было преодолеть военнослужащим равна 10 км.

«Нам команду поставили всех победить, потому что люди на нас смотрят, видят, что из Африки приехали, на лыжах ни разу не катались. И большинство сомневаются, что мы умеем на лыжах ездить. Задача была - всех победить. Из-за того, что наше училище - высшее, звезда, как говорят. Показать только лучшую сторону», - поделился курсант Новосибирского высшего военного командного училища Патрик Обиа-Биа.

По итогам забега будут формироваться команды для участия в спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам, которая состоится в марте 2020 года.