Во Владивостоке почтили память жертв катастрофы с военнослужащими ТОФ в 1981 году

В столице Приморья почтили память погибших военнослужащих Тихоокеанского флота. Тридцать девять лет назад они погибли в катастрофе под Ленинградом.

Тогда на военном аэродроме в Пушкине потерпел крушение борт Ту-104. Он упал на землю после взлета. Погибли 52 человека, в том числе 16 генералов и адмиралов.

В траурной церемонии приняли участие как действующие, так и отставные военнослужащие. Вместе с родственниками погибших они возложили цветы к монументу жертвам авиакатастрофы.