Участников международной выставки в Абу-Даби пригласили на форум «Армия-2020»

Более 130 предприятий и организаций ОПК из 34 государств мира были дополнительно приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020» представителями Минобороны РФ. Иностранных гостей проинформировали об условиях участия в форуме в рамках Международной выставки и конференции беспилотных систем и тренажеров «UMEX/MST 2020», которая прошла в Абу-Даби.

Делегация российского оборонного ведомства под руководством начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Андрея Гончарова ознакомилась с опытом организации проведения одной из передовых выставок в сфере развития авиации, космонавтики, БПЛА и военных тренажеров стран Юго-Восточного региона.

Сейчас проводится подробный анализ полученных материалов, чтобы оценить возможность использования представленных технологий при создании и разработке перспективных ВВСТ в интересах Вооруженных Сил России.