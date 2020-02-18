Инженеры ЮВО провели тактико-специальные учения в КБР
На полевом выходе было задействовано более 500 военных инженеров и около 150 единиц специальной техники.
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Инженеры воинской части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Кабардино-Балкарии, провели тактико-специальные учения на полигоне.
В маневрах было задействовано более 500 военных инженеров и около 150 единиц специальной техники.
В ходе учений военные инженеры навели мосты на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка ПМП, мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.
Инженеры провели практические занятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, соблюдению требований безопасности при их ликвидации. Также они изучили наиболее эффективные способы выполнения других задач инженерного обеспечения с учетом боевого опыта.