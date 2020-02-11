Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместных с Россией учениях

Подразделение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций Белоруссии прибыло в Псков для участия в совместных российско-белорусских учениях.

Маневры станут первым совместным мероприятием войск в 2020 году. Учения пройдут на базе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения с 18 по 21 февраля.

По традиции прибывших военнослужащих торжественно встретили хлебом-солью и поднятием флагов России и Белоруссии с исполнением государственных гимнов. Также состоялся ритуал вручения белорусским военнослужащим личного оружия, с которым они будут участвовать в учениях.

В завершении прошло совещание с участием представителей Псковского соединения ВДВ и белорусской делегации, на котором стороны обсудили задачи подготовительного этапа маневров.