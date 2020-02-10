Подразделения 20 иностранных армий приглашены на парад Победы в Москве

Военнослужащие из 20 иностранных государств приглашены принять участие в военном параде, который пройдет 9 Мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.

«На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», - сказал он.

Министр обороны РФ добавил, что по главной площади страны пройдут военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки времен Великой Отечественной войны - Т-34.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», - отметил он.

В начале февраля на селекторном совещании Шойгу заявлял, что на юбилейном параде Победы впервые представят 24 образца новейшей техники. По брусчатке проедут ЗРК, комплексы войсковой ПВО, автомобили дистанционного минирования, танки, БМП и другие образцы.

В конце января начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что все страны-участницы ОДКБ отправят своих военных для участия в Параде Победы на Красной площади.