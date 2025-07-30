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FPV-дроны уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Министерство обороны РФ показало кадры точного удара российских FPV-дронов по командному пункту противника.
2025-07-30 16:34:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео объективного контроля, на котором зафиксировано уничтожение заглубленного командного пункта штурмовой бригады ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии обнаружили перемещение противника в лесистой местности. Украинских военнослужащих сопроводили до момента спуска в заглубленный командный пункт и передали координаты командованию. Было принято решение нанести удар дронами-камикадзе.

Операторы FPV-дронов направили беспилотники прямо внутрь укрытия противника. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и возгорание объекта. По данным расчетов БПЛА, после удара по командному пункту ни один из боевиков не смог покинуть его.

Ранее Минобороны показало, как российские военнослужащие с помощью дронов сбивают украинские беспилотники в зоне ответственности группировки войск «Запад» в ЛНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #дроны #ЛНР #МО РФ #СВО
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