Минобороны России сообщает об освобождении Бельгийки и Бойковки на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Центр».

Помимо этого, военнослужащие группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Чунишино, Муравка, Димитров и Новоукраинка.

При этом в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки противник потерял более 395 боевиков. Также неприятель лишился танка, девяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и радиолокационной станции RADA.

Также сообщается, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ. При этом применялись в том числе и ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал».

Материал подготовили Тимур Шеразд и Николай Баранов.