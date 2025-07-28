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Российские войска освободили Бельгийку и Бойковку в ДНР

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-07-28 12:59:03
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении Бельгийки и Бойковки на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Центр». 

Помимо этого, военнослужащие группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Чунишино, Муравка, Димитров и Новоукраинка. 

При этом в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки противник потерял более 395 боевиков. Также неприятель лишился танка, девяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и радиолокационной станции RADA. 

Также сообщается, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ. При этом применялись в том числе и ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал». 

Материал подготовили Тимур Шеразд и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Бойковка #Бельгийка
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