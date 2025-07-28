Расчет «Гиацинта» разнес убежище дроноводов ВСУ в Херсонской области

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ и живой силы врага внутри него. Это сделал расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» из состава 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Неприятельский пункт управления БПЛА выявили разведчики при помощи дрона. Цель находилась на правом берегу Днепра. Координаты быстро передали расчету буксируемого орудия. Получив команду, артиллеристы среагировали быстро - они открыли огонь лишь несколько минут спустя.

Отмечено, что для уничтожения намеченной цели хватило трех выстрелов - одного пристрелочного и двух попаданий. Уточняется, что после огневого воздействия на логово украинских дроноводов у противника детонировал боекомплект.

Ранее сообщалось, что расчет самоходки «Мста-С» сорвал ротацию формирований ВСУ под Красноармейском. В российском оборонном ведомстве добавили, что это помогло нашим штурмовикам продвинуться на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.