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«Бастион» уничтожил ударную группу условного противника в Баренцевом море

Обнаружить цель помог комплекс радиоразведки «Монолит», после чего расчет «Бастиона» пустил ракету в сторону цели условного противника.
Елена Сивонен Анастасия Бобылева 2025-07-29 00:55:18
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

С побережья Мурманской области ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по условной цели - корабельной поисково-ударной группе в Баренцевом море. Цель обнаружил комплекс радиоразведки «Монолит». Все это произошло в рамках учений по защите арктической островной зоны и побережья России вдоль Северного морского пути.

На опубликованных кадрах ракетные комплексы занимают пусковые позиции. Затем расчеты приступают к развертыванию и маскировке «Бастионов». На это уходит не больше пяти минут. Комплекс «Монолит» сканирует море, анализирует надводную обстановку. Он ищет цель и находит ее. Звучит команда, и расчет производит пуск ракеты.

«Последние несколько лет сложилась такая хорошая практика, что мы ежегодно выполняем стрельбу, как силами своих дивизионов, так и помогаем таким же бригадам других флотов. Во время этих мероприятий личный состав - как их, так и наш - повышает свое мастерство», - поделился Иван, командир дивизиона комплекса «Бастион».

Боевое дежурство в Арктике «Бастионы» несут постоянно. Это необходимо для защиты арктической островной зоны и побережья России вдоль Северного морского пути.

Ранее силы Северного флота приняли участие в оперативных учениях «Июльский шторм».В рамках боевой подготовки они обезопасили арктическую морскую зону.

#армия #учения #арктика #Бастион #Баренцево море
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