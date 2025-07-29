Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Дъячишин рассказал, что был мобилизован в батальон «Айдар»*, а командование относилось к личному составу как к «пушечному мясу». Видеозапись беседы с ним опубликовало Минобороны России.

По словам пленного, домой к нему пришел участковый, надел наручники и увез в ТЦК, где за несколько минут оформили документы, не проводя нормальной медкомиссии.

Дъячишин отметил, что отбор в подразделение был случайным - представитель «Айдара»* просто указал на него пальцем. Лишь позже он понял, что попал в наемническое подразделение, где люди воюют исключительно за деньги.

По словам пленного, командование игнорировало просьбы бойцов о помощи и эвакуации. Даже после того, как он получил ранение на передовой, ему запретили оставлять позицию, угрожая расправой.

«Во время боя я был ранен и доложил об этом по рации, но пролежал почти две недели. Командиры только обещали эвакуировать, но ничего не делали. Мы уже сами были готовы выйти, только просили дрон, чтобы он показал дорогу. Но нам отвечали, что позицию нельзя оставлять», - рассказал Дъячишин.

Когда российские войска пошли в наступление, он решил сдаться.

«Понял, что там идут русские. Вылез и закричал, что сдаюсь. Меня заставили встать на колени, снять каску и бронежилет. Я думал, что это конец, но мне дали воды и сигарету», - вспоминает пленный.

Другой пленный рассказал, как сжигание мусора обернулось мобилизацией в ВСУ. Украинские полицейские забрали Василия Чернеца в участок для оформления штрафа, но потом передумали и отвезли его в ТЦК.

* Украинский националистический батальон «Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.