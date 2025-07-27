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Путин обратился к участникам учений «Июльский шторм» по видеосвязи

2025-07-27 12:53:46
© Фото: ТРК «Звезда»
#армия
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