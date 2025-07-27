МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025»
Звезда плюс
Смарт ТВ
Смартфон
Еженедельник
Радио Звезда
Армейский стандарт
Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эфир
Программы
Фильмы
Новости
Эфир
Телепрограмма
Фильмы
Программы
Лица
Путин обратился к участникам учений «Июльский шторм» по видеосвязи
2025-07-27 12:53:46
© Фото: ТРК «Звезда»
Поделиться:
#армия
Читайте нас:
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости
Армия
ОПК
Вопросы истории
Общество
Спорт
Наука и техника
Экономика и бизнес
Телеканал
Прямой эфир
Программы
Программа передач
Фильмы онлайн
О телеканале
ЛИЦА
Лица телеканала
Помним наших коллег
О КОМПАНИИ
Медиахолдинг «Звезда»
Вакансии
Международный вокальный конкурс «Звезда»
Приложение для смартфона
Смарт ТВ приложение «Звезда»
Киностудия «Звезда»
Правовая информация
Лицензии
Социальная реклама
Контакты
Телеканал «Звезда Плюс»
О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Главное
Новости
Видео
Поиск и меню