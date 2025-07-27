Путин у петербургского Адмиралтейства поздравил личный состав с Днем ВМФ

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота с их профессиональным праздником. Руководитель государства сделал это во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где расположен Главный штаб ВМФ РФ.

Глава государства также побеседовал с командованием флота и пожал руки офицерам. У центрального корпуса Адмиралтейства президента приветствовала рота почетного караула.

Напомним, сегодня Верховный главнокомандующий ВС РФ поздравил военных моряков с Днем ВМФ. Он отметил, что флот является гордостью и достоянием страны. Также ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности государства.

Также президент сегодня оценил новую стратегию развития ВМФ России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период - до 2050 года. По словам главы государства, новая стратегия является прямым свидетельством того, что Россия уверена в своих силах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.