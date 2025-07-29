«Герани» поразили пункт дислокации ВСУ в Зиново Сумской области

Российские войска поразили пункт временной дислокации 125-й омбр ТрО ВСУ в районе населенного пункта Зиново Сумской области. Кадрами удара поделилось Министерство обороны России.

Для уничтожения цели Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения пункта временной дислокации противника в районе острова Хортица. Для поражения цели ВС РФ применили ударные БПЛА «Герань-2».

До этого российские «Герани» уничтожили тренировочный лагерь украинских боевиков в Сумской области. В МО РФ уточнили, что цель находилась в районе населенного пункта Симоновка.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.