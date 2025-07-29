В госпитале Мандрыка участникам СВО вручили документы о профобразовании

В госпитале имени Мандрыка в Москве участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию, получили документы о дополнительном профессиональном образовании. Обучение новым специальностям стало частью государственной поддержки ветеранов, позволяя им продолжить службу в организациях Министерства обороны.

Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников отметил, что социальная реабилитация военнослужащих является важнейшей задачей ведомства.

«Наша задача - создать все условия для того, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь в госпитале созданы не только отличные условия и используются индивидуальные методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр», - подчеркнул он.

Также участникам спецоперации вручили государственные и ведомственные награды за проявленные мужество и героизм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.