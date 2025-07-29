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В госпитале Мандрыка участникам СВО вручили документы о профобразовании

Участники специальной военной операции освоили новые профессии во время прохождения реабилитации в госпитале имени Мандрыка.
2025-07-29 17:29:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В госпитале имени Мандрыка в Москве участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию, получили документы о дополнительном профессиональном образовании. Обучение новым специальностям стало частью государственной поддержки ветеранов, позволяя им продолжить службу в организациях Министерства обороны.

Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников отметил, что социальная реабилитация военнослужащих является важнейшей задачей ведомства.

«Наша задача - создать все условия для того, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь в госпитале созданы не только отличные условия и используются индивидуальные методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр», - подчеркнул он.

Также участникам спецоперации вручили государственные и ведомственные награды за проявленные мужество и героизм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #госпиталь #реабилитация #вручение
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