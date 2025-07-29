Цивилева рассказала об инициативах ветеранов на чемпионате «Абилимпикс»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что ветераны спецоперации предложили расширить список профессий на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». Мероприятие впервые прошло в Казани по поручению президента России и собрало более 250 участников.

«Мы пообщались, познакомились с командами. Собрали от них обратную связь. Они предложили расширить список профессий, было очень много дельных предложений по созданию тех компетенций, которые интересуют наших ветеранов и где они могли бы проявить себя», - отметила Цивилева.

В течение трех дней ветераны соревновались в разных профессиях - от столярного дела и токарных работ до слесарного дела и кулинарии. По итогам соревнований жюри выбрало 75 финалистов, которые примут участие в финале «Абилимпикса» в октябре.

Организаторы отмечают, что конкурс помогает раскрыть таланты участников и создать условия для их карьерного роста.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.