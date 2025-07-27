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Путин: пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии

Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи.
2025-07-27 13:02:32
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости © Видео: пресс-служба президента РФ

В России в ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии. Такое заявление сделал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин во время обращения к участникам оперативных учений «Июльский шторм».

Президент подчеркнул, что две бригады преобразуют уже в текущем году. По его словам, в итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота.

Ранее глава государства отметил, что Россия намерена и дальше повышать уровень боевой подготовки Военно-морского флота РФ. Он будет оснащаться самой современной техникой и вооружением.

Именно ВМФ отводится огромная роль в обеспечении безопасности страны, защите ее суверенитета и национальных интересов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #морская пехота #Владимир Путин
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