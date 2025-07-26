Боец с позывным Ворон рассказал о работе расчетов БПЛА в Сумской области

Расчеты разведывательных беспилотников «ZALA» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной), входящей в группировку войск «Север», круглосуточно выявляют технику и живую силу ВСУ в Сумской области.

Подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль госграницы России. Они ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ. Создание «санитарной зоны» гарантирует безопасность мирного населения приграничных российских регионов.

Операторы беспилотников группировки «Север» наблюдают за действиями врага, выявляют скопления сил националистов, опорных пунктов, огневых точек, артиллерийских орудий, пунктов управления и точек взлета БПЛА, корректируют работу артиллерии.

На борту беспилотников «ZALA» установлены камеры высокого разрешения, позволяющие разглядеть мельчайшие детали. Беспилотники оснащены тепловизором, который позволяет вести наблюдение и за движущимися, и за стационарными объектами, причем для его работы не являются помехой - ни темное время суток, ни низкая облачность или туман.

«Вычисляем врага, то есть пехоту, автомобили, в принципе, все что стреляет в нашу сторону, все что движется. Мы уже, соответственно, направляем эти данные нашим командирам, после чего мы корректируем артиллерию - уничтожаем врага», - рассказывает оператор БПЛА с позывным «Ворон».

Бойцы группировки «Север» регулярно применяют в Сумской области ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет», нанося удары по технике, живой силе и укреплениям ВСУ.

На видео - работа операторов разведывательных БПЛА. Ведя воздушное дежурство, они выявили передвижение бронетехники и транспорта ВСУ к переднему краю, с целью ротации подразделений.

«Сегодня утром нам, так сказать, удалось вычислить бронемашину и соответственно ее поразить. Произошло это буквально за минут пятнадцать-двадцать. То есть мы быстро среагировали, запустили и поразили цель", - рассказывает оператор БПЛА с позывным «Ворон».

Координаты точек выгрузки боевиков сразу передали на пункт управления. После этого расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» подняли их в воздух и атаковали врага. Операторы беспилотников подтвердили поражение всех целей.

Ранее артиллеристы группировки «Север», действующие в Сумской области, рассказали о том, какой ответ они дали на варварский обстрел Курска. И поделились деталями работы с агитационными снарядами, которые напоминают боевикам ВСУ, что «герои» не умирают, а пропадают без вести.