МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы СФ на учениях «Июльский шторм» обезопасили арктическую морскую зону

В масштабных маневрах задействовали надводные и подводные силы, а также авиацию.
2025-07-27 15:10:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В рамках оперативных учений «Июльский шторм» были задействованы силы Северного флота ВМФ России. Они отработали разные задачи и различные варианты действий, чтобы обеспечить безопасность арктической морской зоны и защиту побережья вдоль Северного морского пути.

В маневрах в том числе был задействован самый современный фрегат СФ «Адмирал Головко». Он оснащен передовыми системами управления и связи, а также новейшим вооружением - ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В оперативных учениях поучаствовали и подводные силы Северного флота. Так, экипаж субмарины «Орел» поучил задачу скрытно развернуться в назначенном районе и по команде ударить по кораблям условного противника.

Также задействовали и авиацию. Экипажи Су-30СМ, например, выполнили фигуры сложного пилотажа. Кроме того, наносились удары по мишеням и отрабатывался воздушный бой.

«Выполнялись практические вылеты в рамках проводимых учений на пуски авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням в границах воздушного авиационного полигона», - рассказал заместитель командира отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота.

В это же время большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» из артиллерийских орудий поразил визуально наблюдаемые и закрытые от глаз береговые цели. Воздушную мишень уничтожил боевой расчет ЗРК «Кинжал».

Воздушный налет отразили и малые противолодочные корабли. Стрельбу вели из зенитного ракетного комплекса «Оса» и арт-установок. Так обеспечивается противовоздушная оборона всего отряда кораблей.

Ранее мы рассказывали, как в рамках учений «Июльский шторм» корабельно-ударная группа Каспийской флотилии провела артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #МО РФ #Июльский шторм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 