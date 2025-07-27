Силы СФ на учениях «Июльский шторм» обезопасили арктическую морскую зону

В рамках оперативных учений «Июльский шторм» были задействованы силы Северного флота ВМФ России. Они отработали разные задачи и различные варианты действий, чтобы обеспечить безопасность арктической морской зоны и защиту побережья вдоль Северного морского пути.

В маневрах в том числе был задействован самый современный фрегат СФ «Адмирал Головко». Он оснащен передовыми системами управления и связи, а также новейшим вооружением - ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В оперативных учениях поучаствовали и подводные силы Северного флота. Так, экипаж субмарины «Орел» поучил задачу скрытно развернуться в назначенном районе и по команде ударить по кораблям условного противника.

Также задействовали и авиацию. Экипажи Су-30СМ, например, выполнили фигуры сложного пилотажа. Кроме того, наносились удары по мишеням и отрабатывался воздушный бой.

«Выполнялись практические вылеты в рамках проводимых учений на пуски авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням в границах воздушного авиационного полигона», - рассказал заместитель командира отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота.

В это же время большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» из артиллерийских орудий поразил визуально наблюдаемые и закрытые от глаз береговые цели. Воздушную мишень уничтожил боевой расчет ЗРК «Кинжал».

Воздушный налет отразили и малые противолодочные корабли. Стрельбу вели из зенитного ракетного комплекса «Оса» и арт-установок. Так обеспечивается противовоздушная оборона всего отряда кораблей.

Ранее мы рассказывали, как в рамках учений «Июльский шторм» корабельно-ударная группа Каспийской флотилии провела артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.