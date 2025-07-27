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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Глава ведомства отметил, что личный состав ВМФ демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции.
2025-07-27 09:02:52
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил моряков, ветеранов и работников судостроительной отрасли с Днем Военно-Морского Флота. Сообщение с поздравлением опубликовано в телеграм-канале Минобороны России.

Глава ведомства отметил, что личный состав ВМФ демонстрирует верность воинскому долгу и грамотно выполняет задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивает присутствие России в Мировом океане и безопасность морской деятельности.

В приказе Белоусов подчеркнул, что моряки внесли значительный вклад в победу над нацистской Германией, успешно выполняли задачи в борьбе с международным терроризмом и продолжают укреплять обороноспособность государства.

Особые слова благодарности министр адресовал ветеранам, чья служба, по его словам, служит примером для молодого поколения защитников Отечества.

«Поздравляю с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!», – сказал Белоусов.

Ранее президент Владимир Путин в видеообращении поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #День ВМФ #министр обороны #поздравление #Андрей Белоусов
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