Минобороны России опубликовало кадры боев за Темировку в Запорожской области, об освобождении которой стало известно сегодня. В сообщении ведомства уточняется, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом.

По данным Минобороны, артиллерия нанесла огневое поражение позициям ВСУ, после чего мотострелки прорвали оборону противника и закрепились на окраине Темировки. Штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов.

Особую роль во время штурма сыграли операторы беспилотников, которые вели разведку с воздуха и поражали резервы противника. На опубликованных кадрах видны удары по позициям ВСУ в лесополосах и съемка с дронов, фиксирующих действия российских подразделений и поражение целей в районе населенного пункта.

Минобороны в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило об освобождении Новоукраинки и Темировки. Контроль над населенными пунктами установили военнослужащие группировок войск «Центр» и «Восток» соответственно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.