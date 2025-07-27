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Саперы провели открытый урок для детей в Белгородской области

Юным воспитанникам лагеря «Армата» объяснили, как вести себя при обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов.
2025-07-27 06:07:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные инженеры Международного противоминного центра в составе группировки войск «Север» провели открытый урок в детском лагере «Армата» в Белгородской области.

Саперы рассказали подросткам, с какими минами и взрывными устройствами им приходиться сталкиваться в ходе своей деятельности, как они их обнаруживают и обезвреживают, а также, какие уловки применяет противник при минировании местности.

«Наше саперное подразделение также занимается разъяснительной работой. Зачастую мы взаимодействуем со школами и рабочими коллективами. Этот лагерь с военным уклоном, детям интересно, они задают много вопросов. Мы делимся с ними случаями из своей практики. Думаю, они сделают из услышанного положительные выводы», - сказал заместитель начальника представительства Международного противоминного центр с позывным Сейм.

На занятиях воспитанникам лагеря объяснили, как вести себя при обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов.

Помимо разъяснительной работы, саперы Международного противоминного центра работают над обнаружением и обезвреживанием самодельных взрывных устройств, неразорвавшихся сбросов с БПЛА и дронов-камикадзе ВСУ на приграничных территориях Белгородской области.

Со слов саперов, в лесах и полях региона зачастую встречаются не только мины и неразорвавшиеся сбросы, но и кассетные боеприпасы. В зависимости от степени угрозы, их вывозятся на специализированные полигоны или уничтожаются на месте.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Саперы #разминирование #дети #белгородская область
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