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До 200 боевиков уничтожены при ударе «Искандера» по лагерю ВСУ под Черниговом

ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе Гончаровского Черниговской области.
2025-07-30 09:09:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские войска нанесли удары по лагерю подготовки украинских боевиков в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что в результате удара было уничтожено до 200 боевиков.

Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного беспилотника. Затем по координатам цели были последовательно нанесены два удара ракетами ОТРК «Искандер» с кассетной и фугасной боевой частью соответственно.

Ранее российские войска уничтожили склад артиллерийских снарядов и артиллерийского орудия 144-й омбр ВСУ в Сумской области. Удар был нанесен беспилотниками «Герань» в районе населенного пункта Лизуновка.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Искандер #Черниговская область
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