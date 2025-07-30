Российские войска нанесли удары по лагерю подготовки украинских боевиков в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что в результате удара было уничтожено до 200 боевиков.

Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного беспилотника. Затем по координатам цели были последовательно нанесены два удара ракетами ОТРК «Искандер» с кассетной и фугасной боевой частью соответственно.

Ранее российские войска уничтожили склад артиллерийских снарядов и артиллерийского орудия 144-й омбр ВСУ в Сумской области. Удар был нанесен беспилотниками «Герань» в районе населенного пункта Лизуновка.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.