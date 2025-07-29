Расчет FPV-дронов разнес замаскированный блиндаж ВСУ в Запорожье

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» успешно уничтожил замаскированный блиндаж с личным составом ВСУ в Запорожской области. Кадры поражения цели показало Министерство обороны РФ.

Блиндаж противника обнаружили во время воздушной разведки. Скорее всего, его использовали для укрытия личного состава. Расчет БПЛА решил нанести удар по фортификационному сооружению с помощью FPV-дрона.

Беспилотник, оснащенный боевой частью, успешно уничтожил цель. Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находившихся внутри украинских националистов.

Ранее операторы БПЛА показали, как уничтожают технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Боевики использовали машины доля подвоза личного состава и боекомплекта на огневые позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.