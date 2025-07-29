МО РФ показало подрыв пикапа ВСУ на мине и удар по нему FPV-дроном

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены подрыв и уничтожение пикапа ВСУ в Харьковской области. Видео снято с камеры FPV-дрона, которым оператор управляет в реальном времени.

На записи видно, как беспилотник летит на небольшой высоте над открытым полем и приближается к автомобилю. В момент подрыва на дороге появляется вспышка, машина загорается и начинает дымиться. Впоследствии дрон вплотную подлетает к пикапу и наносит завершающий удар.

В кадре отображаются технические параметры полета (высота, связь, частота кадров), а также подписи «Подрыв пикапа на дистанционном минировании 51 ОИСБ» и «Уничтожение пикапа FPV-дроном».

В Минобороны сообщили, что расчеты беспилотной авиации инженерно-саперного батальона группировки войск «Запад» провели дистанционное минирование путей снабжения украинских подразделений, после чего по данным аэроразведки нанесли удар по технике противника.

Ранее ведомство показало нарезку ударов дронами по объектам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.