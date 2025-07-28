ВС РФ нанесли групповой удар по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ

Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

По данным российского оборонного ведомства, в результате удара были поражены объекты военной инфраструктуры Украины - склад боеприпасов, ракетного вооружения, комплектующие для производства БПЛА, а также инфраструктура военного аэродрома.

В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что российские войска установили контроль над Бойковкой и Бельгийкой в Донецкой Народной Республике. Освободить населенные пункты удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО уничтожили реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS, и 203 беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.