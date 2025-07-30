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ВС РФ поразили украинский склад робототехнических комплексов

Также досталось транспортной инфраструктуре врага и пунктам дислокации вражеских войск.
2025-07-30 12:09:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении неприятельского склада робототехнических комплексов на Украине. 

Помимо этого, российские войска нанесли огневое поражение транспортной инфраструктуре противника, используемой в интересах Вооруженных сил Украины. 

Также российское оборонное ведомство отметило, что в ходе наших ударов удалось поразить пункты временной дислокации украинских формирований и зарубежных наемников в 156 районах.

Помимо этого, сообщалось об уничтожении до 200 украинских боевиков в ходе одного лишь удара комплекса «Искандер». В тот раз целью стал лагерь ВСУ, который находился под Черниговом. Расчет комплекса применил две ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #робототехнические комплексы #склад #Огневое поражение
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