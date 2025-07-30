Минобороны России сообщает о поражении неприятельского склада робототехнических комплексов на Украине.

Помимо этого, российские войска нанесли огневое поражение транспортной инфраструктуре противника, используемой в интересах Вооруженных сил Украины.

Также российское оборонное ведомство отметило, что в ходе наших ударов удалось поразить пункты временной дислокации украинских формирований и зарубежных наемников в 156 районах.

Помимо этого, сообщалось об уничтожении до 200 украинских боевиков в ходе одного лишь удара комплекса «Искандер». В тот раз целью стал лагерь ВСУ, который находился под Черниговом. Расчет комплекса применил две ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.