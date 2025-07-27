Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ России

Президент Владимир Путин обратился к военным морякам по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота. Глава государства отметил особые заслуги всех поколений отважных и преданных долгу и Родине матросов и офицеров.

«Сегодня мы чествуем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным, упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию, как великую морскую державу», - сказал президент.

Глава государства напомнил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением.

«Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной и суровой морской службы, ее особой культуры, главный смыл которой - искренняя, сердечная и незыблемая любовь к Отчизне. Все это передается из поколения в поколение», - отметил Путин.

Военно-морским силам сегодня принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее законных интересов в мировом океане, добавил президент.

«Сегодня и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи. Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. В ее основе группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал», - напомнил российский лидер.

Особо Владимир Путин отметил роль и заслуги военных моряков, сражающихся на фронтах специальной военной операции.

«Военные моряки и морские пехотинцы служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Они сражаются дерзко, героически, за правду и справедливость, за безопасное и суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечены медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», - констатировал Владимир Путин.

Президент еще раз поблагодарил личный состав Военно-Морского Флота России за безупречное выполнение поставленных задач и за достижения в деле укрепления нашей морской мощи. Пожелал военным морякам успехов во всех делах во имя процветания России.