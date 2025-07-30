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На Дальнем Востоке показали, как обучают операторов дронов для нужд СВО

Начинающих операторов БПЛА в учебном центре Восточного военного округа обучили поиску и поражению целей.
Мария Герман 2025-07-30 14:18:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В учебном центре Восточного военного округа подготовили очередную группу операторов ударных и разведывательных беспилотников для участия в специальной военной операции. Как передала наш корреспондент Мария Герман, будущие операторы БПЛА на практических занятиях отработали уничтожение техники условного противника, выполняя задачи, максимально приближенные к боевым условиям.

Во время тренировки бойцы осваивали полеты и прицельный сброс боеприпасов с квадрокоптеров.

«Оператор обнаружил в лесополосе замаскированный пикап условного противника и выбирает угол атаки», - объяснила Мария Герман, находясь на месте учений.

Коптер зависал над целью и производил учебный сброс - в реальном бою техника была бы уничтожена.

После этого бойцы перешли к тренировке применения дронов-камикадзе. Первый заход всегда разведывательный - инструкторы добавляют новые вводные, например, готовность условного противника применить антидроновое оружие. Опытные наставники показывали, как в таких условиях скорректировать траекторию и выполнить успешное поражение цели.

Перед практикой на полигоне все военнослужащие проходят теоретическую подготовку и тренировки на симуляторах.

«Изначально военнослужащие изучают военную топографию, чтобы уметь определять координаты цели по изображению с дрона и передавать их для последующего поражения», - рассказал руководитель занятий Александр Кравчук.

Обучение в учебном центре длится около полутора месяцев. После теоретической и практической подготовки операторы выполняют учебные задачи в составе расчетов, отрабатывая уничтожение живой силы и техники условного противника в разное время суток. Только после успешного завершения курса военнослужащие допускаются к боевым вылетам в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #подготовка #ВСУ #операторы дронов
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