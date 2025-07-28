«Герани» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица

Российские войска поразили пункт временной дислокации украинских боевиков в районе острова Хортица. Кадры ударов показало Министерство обороны России.

Вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения скопления личного состава и бронетехники ВСУ в зоне спецоперации. Атаку осуществил экипаж российских Су-34. Истребитель-бомбардировщик нанес удар по противнику авиабомбами в ночное время.

До этого в МО РФ показали уничтожение огневых позиций ВСУ у Гуляйполя. Удар нанесли артиллеристы группировки «Восток», действующие на Запорожском направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.