Освобождение Зеленого Гая имеет особое значение, так как украинские формирования превратили его в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью.

Напомним, военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Во время боевых действий украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.

Российские военнослужащие провели зачистку зданий и сооружений и развернули государственные флаги. Инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав бригады. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.