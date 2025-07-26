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МО: Зеленый Гай в ДНР прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта.
2025-07-26 12:43:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Освобождение Зеленого Гая имеет особое значение, так как украинские формирования превратили его в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью.

Напомним, военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Во время боевых действий украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.

Российские военнослужащие провели зачистку зданий и сооружений и развернули государственные флаги. Инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав бригады. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге. 

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #освобождение #Зеленый Гай
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