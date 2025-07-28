Российские военные ночью сбили семь беспилотников Украины

В ночь на понедельник, 28 июля, средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотников самолетного типа.

Четыре летательных аппарата, запущенных украинскими военными, уничтожили над Ростовской областью. Другие три потеряли управление над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Вечером в воскресенье, 27 июля, приводились данные об уничтоженных или перехваченных 72 украинских БПЛА над девятью российскими регионами. Полет десятков воздушных объектов удалось пресечь в период с 06.25 до 18.00 по московскому времени. Также сообщалось, что во время налета дронов на Ленинградскую область погиб мужчина.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.