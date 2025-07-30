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Бойцов группировки «Центр» наградили медалями «За Храбрость» и «За Отвагу»

На мероприятии выступили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО, они спели патриотические песни и сыграли на балалайке, скрипке и кахоне.
2025-07-30 05:22:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В день образования 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка группировки войск «Центр» состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих. За проявленный при выполнении боевых задач героизм бойцы получили медали «За Отвагу», «За Мужество» и «За Храбрость» II степени.

На мероприятии выступил коллектив Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Артисты спели и сыграли известные патриотические песни. Большое удовольствие зрители получили от музыкальных композиций, сыгранных на балалайке, скрипке и кахоне.

Один из награжденных, водитель минометной батареи Игорь Лебедев, рассказал, за что получил свою медаль.

«Повез я БК, провизию. На обратном пути залетел дрон-камикадзе прямо через люк. Я был за рулем, получил ранение. Помог еще товарищу, он и так был трехсотым, его еще раз затрехсотило. Помог ему, он кровью истекал. Перебинтовал его, перевязал. Человек выжил», - вспоминает боец.

Ранее бойцов группировки «Центр» наградили знаками «За штурм». На знаках указано, сколько раз бойцы участвовали в освобождении населенных пунктов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #концерт #награждение #СВО #Ансамбль песни и пляски ЦВО
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