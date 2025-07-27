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За ночь над регионами России уничтожили 99 дронов

Российские военнослужащие сбили 36 БПЛА над территорией Брянской области и 21 - над Смоленской.
2025-07-27 07:23:15
© Фото: Минобороны России

Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь на 27 июля 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Начиная с 21.50 и до 5.20 по московскому времени российские военнослужащие сбили 36 БПЛА над территорией Брянской области, 21 - над Смоленской, и 10 - над Калужской.

По 9 дронов ликвидированы в Волгоградской и Ростовской областях, 4 - над Крымом.

Еще по 2 беспилотника обезвредили в Воронежской, Курской областях и над акваторией Черного моря и по одному - в московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Предыдущей ночью над Россией перехватили и уничтожили 54 украинских дрона.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #Смоленская область #Брянская область
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