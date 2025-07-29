FPV-дроны поразили автомобили, блиндажи и Starlink ВСУ в зоне СВО

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции.

Запись сделана с камер, установленных на самих дронах. Операторы в реальном времени ведут беспилотники к целям, при этом на экране появляется подпись с названием объекта - например, «пикап», «авто», «система связи». В момент удара картинка резко обрывается.

На кадрах видно, как один из дронов заходит на пикап, движущийся по дороге. Другой беспилотник летит в блиндаж. На записи дроны атакуют наземное оборудование связи и спутниковую станцию Starlink, замаскированную среди деревьев.

Как сообщили в Минобороны, FPV-дроны центра «Рубикон» поразили бронированную и автомобильную технику, в том числе иностранного производства, элементы систем связи, наземные робототехнические комплексы, пункты временной дислокации личного состава ВСУ. Также на видео показаны воздушные тараны украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.