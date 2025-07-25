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«Гиацинт-К» группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА врага

Контроль поражения цели осуществлялся операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов соединения.
2025-07-25 18:33:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью новейшей самоходной артиллерийской установки 2С44 «Гиацинт-К» ликвидировали замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Цель обнаружили операторы дронов, которые передали точные координаты укрепленного объекта противника в лесополосе. Артиллеристы развернули установку в боевое положение, навели орудие с использованием автоматизированной системы управления огнем и произвели серию выстрелов 152‑мм снарядами с дистанции более 30 километров.

Пункт управления вместе с расчетом был полностью уничтожен. Контроль поражения цели также вели операторы беспилотников.

Пока наносился удар, военнослужащие следили за небом и были готовы сбить вражеские дроны в случае атаки. После выполнения задачи расчет быстро сменил позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

САУ «Гиацинт‑К», созданная на базе колесного шасси, отличается высокой мобильностью и активно применяется для огневой поддержки штурмовых подразделений, уничтожения укреплений противника и ведения контрбатарейной борьбы.

Ранее на Запорожском направлении расчет «Гиацинта-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу M777, открывшую огонь по российским позициям в районе Орехова. Благодаря работе беспилотников цель была оперативно выявлена, орудие выведено из строя, а расчет ВСУ ликвидирован.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Центр #Гиацинт-К
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