Дроноводы сожгли пункты управления БПЛА ВСУ в Александрограде

В населенном пункте Александроград ДНР операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» выявили пункты управления беспилотниками противника, расположенные в зданиях и лесополосах.

Кроме того, российские разведчики обнаружили антенны связи и ретрансляторы, обеспечивавшие управление дронами.

В результате точных ударов пункты управления, антенное оборудование и личный состав ВСУ были уничтожены.

Ранее в Минобороны показали, как экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил скопление личного состава ВСУ и бронетехники противника в зоне СВО.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.