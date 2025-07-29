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Дроноводы сожгли пункты управления БПЛА ВСУ в Александрограде

Оборудование и личный состав ВСУ были уничтожены.
2025-07-29 05:27:21
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

В населенном пункте Александроград ДНР операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» выявили пункты управления беспилотниками противника, расположенные в зданиях и лесополосах.

Кроме того, российские разведчики обнаружили антенны связи и ретрансляторы, обеспечивавшие управление дронами.

В результате точных ударов пункты управления, антенное оборудование и личный состав ВСУ были уничтожены.

Ранее в Минобороны показали, как экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил скопление личного состава ВСУ и бронетехники противника в зоне СВО.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #СВО #БПЛА ВСУ #Дроноводы
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