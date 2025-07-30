Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева оценила работу современного военного госпиталя в Казани, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Как передала наш корреспондент Юлия Семина, госпиталь на 150 коек является одним из самых современных в стране.

Учреждение оснащено отечественным оборудованием - от барокамеры и флюорографа до рентген-аппаратов, которые за время работы сделали более 20 тысяч снимков без единого сбоя.

«Проверили укомплектованность штатную медицинскими сотрудниками, в том числе средним и младшим персоналом. Из 250 штатных единиц работает 222 человека, что достаточно высокий уровень показывает. Очень чисто, комфортно, современно. Мы стремимся, чтобы наши военнослужащие и их близкие получали лечение и реабилитацию в стенах таких учреждений», - подчеркнула Анна Цивилева.

В госпитале предусмотрены не только операционные и палаты, но и помещения для духовной поддержки.

«Помимо операционных и палат, здесь есть комнаты для молитвы - для мусульман и православных. Служба проходит в холле, а часовня в это время превращается в алтарь. Иногда священнослужители приходят прямо в палаты к бойцам - все зависит от состояния раненого», – отметила Юлия Семина.

С момента открытия в госпитале прошли лечение свыше 9 000 человек, проведено около 1 000 операций. Особая гордость учреждения - комплексная реабилитация, позволяющая бойцам после тяжелых ранений возвращаться к полноценной жизни. Цивилева подчеркнула, что работа с участниками СВО включает не только лечение, но и поддержку семей, а также переобучение и создание новых возможностей для тех, кто защищает страну.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.