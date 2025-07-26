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«Служба доставки цветов врагу»: как работает расчет «Гиацинта» в ДНР

На ликвидацию одной цели у артиллеристов уходит максимум 4 минуты.
Лана Иден 2025-07-26 10:48:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Южно-Донецком фронте, как выражаются бойцы, сейчас громко. Наши войска с каждым днем прорываются вглубь обороны ВСУ. Вот и сейчас тишину в одном из боевых секторов прерывает наш «Гиацинт».

Крупнокалиберная пушка бьет точно в цель. Первый - пристрелочный, второй - рабочий. «Гиацинт» стреляет на расстояние до 30 километров. Этого более чем хватает, чтобы расчищать дорогу нашим штурмовым подразделениям.

На ликвидацию одной цели у расчета уходит максимум 4 минуты. Бойцы 305-й гвардейской бригады 5-й армии понимают друг друга с полуслова.

«Каждый друг друга может заменить. В принципе, я, мехвод, также могу быть и заряжающим, и номером расчета. То есть, работаем точно, слаженно, быстро. Мы - самая эффективная служба доставки цветов по врагам. До врагов доходят все», - говорит механик-водитель с позывным Ёла.

Осколочно-фугасные снаряды «Гиацинта» весом в полцентнера с легкостью пробивают бетонные плиты в блиндажах и укрепленных бункерах ВСУ. Не менее эффективно орудие уничтожает и артиллерию противника - как украинского, так и натовского производства.

«Вот недавно поразили "Богдану" украинскую, "три топора" подбили. Орудие замечательное», - рассказал командир орудия с позывным Писарь.

При необходимости самоходная установка способна быстро переместиться. Однако из-за большого количества вражеских дронов расчеты в основном работают из замаскированных огневых позиций.

«В условиях современной войны мы в основном уже закопались, стационарно работаем. На выезде не пошалишь и не покатаешься. Жизнь дорога, жизнь одна», - рассказал артиллерист позывной с позывным Гюрза.

До полного освобождения Донецкой Народной Республики остались считанные километры. Штурмовые отряды группировки войск «Восток» ведут ожесточенные бои в Зеленом Гае. Украинские формирования уже выбиты из прилегающих лесополос к югу от населенного пункта. Наши бойцы продолжают вклиниваться в глубину обороны противника в направлении Январского и вплотную подошли к Малиевке. Значительные потери несут две механизированные бригады и две бригады теробороны ВСУ.

#армия #артиллерия #ДНР #Гиацинт #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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