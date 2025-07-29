Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Новоукраинка и Темировка. Их взяли под контроль военнослужащие группировок войск «Центр» и «Восток».

Уточняется, что Новоукраинку освободили бойцы «Центра». Она находится на территории Донецкой Народной Республики. Темировку взяли под контроль подразделения «Востока». Она находится в Запорожской области.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Центр» за сутки ведения боевых действий уничтожили до 425 боевиков. Также враг в зоне ответственности группировки лишился трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии.

Что же до группировки войск «Восток», то она смогла нанести врагу за сутки потери в более чем 200 военнослужащих. Помимо этого, в зоне ответственности группировки противник лишился боевой бронированной машины и 14 автомобилей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.