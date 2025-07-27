Белоусов открыл бюст адмиралу Ушакову в День ВМФ

В Санкт-Петербурге, на территории Адмиралтейства, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову. Церемония прошла в день Военно-Морского Флота России.

«Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота», - подчеркнул глава ведомства.

Белоусов отметил, что адмирал Ушаков не только защищал интересы России и укреплял ее морской потенциал, но и проявил себя как талантливый наставник, заботившийся о подчиненных и уделявший особое внимание подготовке моряков.

Министр обороны добавил, что данное событие стало началом закладки аллеи морской славы в сквере Главного Адмиралтейства.

Также Белоусов вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, продемонстрировавшим высокие профессиональные и личные качества при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Моряки, проявившие мужество и героизм, получили орден «Александра Невского», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «Суворова».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.