Цивилева: ветераны с инвалидностью хотят работать и заниматься спортом

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что ветераны с инвалидностью хотят работать и заниматься спортом - что стимулирует спрос на адаптивную одежду.

«Большинство ветеранов спецоперации с инвалидностью хотят продолжать работать, заниматься спортом, проводить время с семьей, быть полезными государству. Мы уже получили 700 заявок на комплекты адаптивной одежды от защитников, и это мотивация для наших производителей разрабатывать и создавать удобные современные модели», - сказала Цивилева.

Она подчеркнула, что такая одежда учитывает реальные потребности каждого отдельно взятого пользователя. Это то, чего часто нельзя достигнуть при массовом производстве.

В фонде отметили, что обращение каждого ветерана экспертный совет рассматривает индивидуально, чтобы подобрать подходящий вариант с учетом физических способностей. При этом у защитников есть возможность выбора по размеру, цвету и моделям.

Всего до конца 2025 года фонд планирует выдать 1 000 комплектов. Всего есть три их вида - зимний, летний и демисезонный, при этом в каждый из них входит до 12 позиций.

Ранее Анна Цивилева оценила эффект иппотерапии для ветеранов спецоперации. Она подчеркнула, что практика работы с лошадьми оказывает положительное влияние не только на физическое состояние пациентов, но и на восстановление психологического баланса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.