Экипаж Су-34 в ночи ударил авиабомбами по бронетехнике ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил скопление личного состава ВСУ и бронетехники противника в зоне СВО, операция проводилась в ночное время, сообщили в Минобороны России. Ведомство также показало кадры ударов по вражеским позициям.

Уточняется, что боевую задачу выполняли в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции - УМПК. Наши бойцы работали по заданным координатам.

По данным оборонного ведомства, экипаж завершил работу и вернулся на аэродром вылета после того, как получил подтверждение разведки об уничтожении цели.

В минувшую пятницу Минобороны также показывало экипаж Су-34, который сжигал украинскую технику в зоне ответственности группировки «Юг».

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.