Минобороны: силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов

В Минобороны России сообщили об уничтожении 12 украинских беспилотников самолетного типа.

В период с 21:50 мск до 00:00 мск 27 июля дежурные средства ПВО перехватили и сбили восемь дронов над Ростовской областью и по два БПЛА над территориями Брянской области и Крымом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что из-за падения обломков дрона в хуторе Лесной Каменского района получил повреждения двухэтажный дом и припаркованный рядом автомобиль. Одна женщина госпитализирована с осколочным ранением ноги.

Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пострадавших в результате налета вражеских дронов. По его данным, один из жителей села Каменский Хутор Климовского района доставлен в больницу.

Материал подготовил Ян Брацкий и Николай Баранов.