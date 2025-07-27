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На Балтике отработали уничтожение корабля условного противника «Ланцетом» и БЭК

Поражение велось комплексно. Сначала с неба по кораблю отработали барражирующим боеприпасом «Ланцет», а затем с помощью безэкипажного катера вражескую боевую единицу отправили на дно.
Александр Бирюков 2025-07-27 11:22:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Балтийском флоте прошли учения, в ходе которых военнослужащие отработали  уничтожение корабля условного противника с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» и безэкипажного катера, наводимого с помощью разведывательного дрона Z-16. Подробности рассказал  наш корреспондент Александр Бирюков.

По легенде учений, развертыванию корабельных сил пытались помешать вражеские безэкипажные катера. Их атаки отражали экипажи быстроходных противодиверсионных и патрульных катеров огнем из крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Безопасный выход кораблей из пунктов базирования обеспечивали тральщики «Александр Обухов» и «Василий Поляков», выполнявшие поиск учебных мин и траление участка акватории.

После удара «Ланцета» по кораблю условного противника в дело вступил безэкипажный катер, который завершил уничтожение цели. Оператор БЭК с позывным «Турист» отметил, что техника позволяет уверенно работать по всей акватории Балтийского моря, даже при попытках противника глушить сигнал средствами радиоэлектронной борьбы.

Параллельно с действиями на море морские пехотинцы занимали оборону на береговой линии. По словам командира малого ракетного корабля «Буря» Артема, каждое учение Балтийского флота - это демонстрация боевой готовности и превосходства России на море, что особенно важно на фоне расширения НАТО и роста военного присутствия альянса в регионе.

Кроме того, в ходе учений продемонстрировали новые возможности кораблей Балтийского флота. Современные корветы и малые ракетные корабли оснащены высокоточными «Калибрами» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-МЕ». Улучшены также ходовые характеристики кораблей.

«Ощущается, как будто пересел с Жигули на иномарку, хотя здесь все тоже наше, российское» - отметил Михаил, старшина моторной команды МРК «Буря».

Еще одним этапом стало выставление минного заграждения малыми десантными кораблями на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия», чтобы воспрепятствовать возможным действиям подводных лодок условного противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #балтфлот
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