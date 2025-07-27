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Путин поблагодарил за службу экипаж фрегата «Адмирал Григорович»

Президент поднялся на борт фрегата, отразившего ночную атаку БПЛА, в рамках поездки в Кронштадт и поздравил дежурный расчет корабля с днем ВМФ.
Лиза Губина 2025-07-27 21:53:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил дежурный расчет фрегата «Адмирал Григорович» за успешное отражение атак БПЛА на Ленинградскую область в ночь на 27 июля, а также лично поздравил экипаж с днем ВМФ.

Фрегат был на боевом задании 20 месяцев и только недавно вернулся в Кронштадт, приступив к дальнейшему выполнению обязанностей по защите Отечества.

«Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул», - отметил глава государства за чашкой чая с моряками.

Позже он оставил запись в книге почетных гостей фрегата с пожеланиями успехов, благодарностью за службу и поздравлением с профессиональным праздником. Также результатом визита президента стало присвоение командиру корабля звания капитана 2-го ранга.

Напомним, Владимир Владимирович поднялся на борт «Адмирала Григоровича» во время поездки в Кронштадт. В ходе своего визита он также посетил Морской собор Николая Чудотворца, где приложился к иконе и мощам святителя и поставил свечи за упокой.

#армия #День ВМФ #Кронштадт #Владимир Путин #фрегат #дежурный расчет
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